كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستياً عابراً للقارات سقط قبالة اليابان

أطلقت كوريا الشمالية صاروخا باليستياً عابراً للقارات الجمعة وفقا للجيش الكوري الجنوبي، هو الأحدث في سلسلة قياسية من عمليات الإطلاق الصاروخية خلال الأسابيع الأخيرة، في وقت تتوقع سيول وواشنطن أن تكون بيونغ يانغ تستعد لإجراء تجربة نووية وشيكة.

وأفادت هيئة الأركان الكورية الجنوبية بأنها "رصدت صاروخاً بالستياً طويل المدى مفترضاً، تمّ إطلاقه قرابة الساعة 10,15 صباحاً (01,15 بتوقيت غرينتش) من منطقة سونان في بيونغ يانغ باتجاه البحر الشرقي".

من جهتها، أشارت طوكيو إلى أنّ الصاروخ قطع مسافة ألف كيلومتر وأن اليابان لم تحاول تدميره أثناء تحليقه. وأوضح وزير الدفاع الياباني ياسوكازو هامادا، أنّ الصاروخ وصل إلى أقصى ارتفاع يتمثّل بستة آلاف كيلومتر، مستنتجاً أنّه "صاروخ بالستي من طراز آي سي بي ام (ICBM)، وهو من الأسلحة الأقوى في ترسانة كوريا الشمالية".

كذلك، قال رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا إنّ "الصاروخ البالستي الذي أطلقته كوريا الشمالية يبدو أنه سقط في منطقتنا الاقتصادية الخالصة غربي هوكايدو"، واصفاً عملية الإطلاق الصاروخية هذه بأنها "غير مقبولة إطلاقاً".

وبعد عدّة ساعات، أعلنت وزارة الدفاع اليابانية أنها أجرت مناورات عسكرية مشتركة مع الولايات المتحدة، مباشرة بعد إطلاق الصاروخ.

وقالت الوزارة في بيان إنّ هذه المناورات "تؤكّد من جديد الإرادة الحازمة لليابان والولايات المتحدة للاستجابة لأيّ موقف وتعزّز أيضاً قدرات الردع والاستجابة للتحالف الياباني الأميركي".

دانت الولايات المتحدة "بشدة" إطلاق الصاروخ قائلة إنه "يشكل انتهاكا صارخا للعديد من قرارات مجلس الأمن الدولي ويثير بلا داع توترا ومخاطر زعزعة استقرار الوضع الأمني في المنطقة".

في بانكوك حيث تعقد قمة المنتدى الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك)، اجتمعت نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس، مع قادة اليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا ونيوزيلندا وكندا.

وقالت "باسم الولايات المتحدة أؤكد مجددا التزامنا الثابت حيال تحالفاتنا في منطقة المحيط الهندي-المحيط الهادئ".

على الجانب الكندي، وصف رئيس الوزراء جاستن ترودو، إطلاق الصاروخ بأنّه عمل "طائش". وقال للصحافيين "هذا غير مقبول أبداً ولا يمكن أن يستمر".

وأكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية أنّ إطلاق الصاروخ الكوري الشمالي "يستدعي رداً حازماً وموحداً من المجتمع الدولي".

وقالت في بيان "هذا الانتهاك الجديد لقرارات مجلس الأمن الدولي التي تحظر على كوريا الشمالية القيام بأيّ نوع من الإطلاق باستخدام تقنيات بالستية" هو "استفزاز جديد. يشكّل تهديداً خطيراً للاستقرار الإقليمي وللأمن الدولي".