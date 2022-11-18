غوتيريش يعلن تمديد اتفاق تصدير الحبوب

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في بيان أمس: «أرحّب باتفاق جميع الأطراف على مواصلة مبادرة الحبوب في البحر الأسود لتسهيل الإبحار الآمن لتصدير الحبوب والمواد الغذائية والأسمدة من أوكرانيا».

جاء ذلك بعد أن تقرر، أمس، تمديد الاتفاق الذي يهدف إلى تخفيف نقص الغذاء العالمي من خلال تسهيل صادرات أوكرانيا الزراعية من موانئها الجنوبية على البحر الأسود، وذلك لمدة 120 يوماً.

ووفر الاتفاق، الذي تم التوصل إليه في البداية في يوليو، ممراً بحرياً يحظى بالحماية، بهدف التخفيف من نقص الغذاء العالمي من خلال السماح باستئناف الصادرات من ثلاثة موانئ في أوكرانيا، وهي منتج رئيس للحبوب والبذور الزيتية.

وأضاف غوتيريش أن الأمم المتحدة «ملتزمة تماماً بتذليل العقبات المتبقية أمام تصدير الأغذية والأسمدة من روسيا الاتحادية»، وهو جزء من الاتفاق تعتبره موسكو أمراً بالغ الأهمية.

وقال مصدر مطلع على المناقشات لـ«رويترز» إن تصدير الأمونيا الروسية عبر خط أنابيب إلى البحر الأسود لم يتم الاتفاق عليه بعد في إطار تجديد الاتفاق.