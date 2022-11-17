فاطمة بنت مبارك تعزي حرم الرئيس التركي في ضحايا حادث التفجير الارهابي الآثم

بعثت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية برقية تعزية إلى السيدة أمينة أردوغان حرم فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية أعربت فيها عن خالص تعازيها ومواساتها بضحايا المصاب الجلل التي تعرضت له الجمهورية التركية الصديقة جراء حادث التفجير الإرهابي الذي وقع وسط منطقة بيوغلو في مدينة اسطنبول.

و قالت سموها في البرقية : " بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره نود أن نعرب لكم عن خالص تعازينا في ضحايا حادث التفجيرالإرهابي الآثم .. سائلين الله تعالي المغفرة والرحمة للضحايا والشفاء العاجل للمصابين .. و متمنين أن يديم الله عليكم الصحة والعافية وعلى الشعب التركي الأمن والأمان".