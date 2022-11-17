لولا يقترح استضافة مؤتمر «كوب 30» في الأمازون

أكد الرئيس البرازيلي المنتخب لويس إينياسيو لولا دا سيلفا، في مصر، أن «البرازيل عادت» إلى الساحة الدولية، مقترحاً أن ينظم مؤتمر الأطراف حول المناخ في 2025 في «الأمازون» الرئة الخضراء الحيوية لتوازن المناخ وللتنوع الحيوي على مستوى العالم.

وأتى هذا الإعلان ليمد مفاوضات مؤتمر الأطراف حول المناخ (كوب 27) الدائرة في منتجع شرم الشيخ على البحر الأحمر، بزخم جديد على غرار البيان الختامي لقمة قادة مجموعة الـ20 في بالي الذي جدد التأكيد على أهداف مناخية طموحة.

وقال لولا، الذي يتولى مهامه رسمياً في الأول من يناير المقبل، «سأتحدث إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس وأطلب منه تنظيم (كوب 30) في الأمازون».

وأكد لولا في أول زيارة خارجية له منذ انتخابه نهاية أكتوبر «البرازيل يجب ألا تكون معزولة» عن الساحة الدولية، مشدداً على أن بلاده «عادت وستكون قوة إيجابية لرفع التحديات العالمية»، على ما جاء في تغريدة له الثلاثاء لدى وصوله إلى مصر.

وألتقى لولا، مساء الثلاثاء المبعوث الأميركي الخاص حول المناخ جون كيري، الذي قال «سنعمل بجهد لتحقيق ذلك الهدف حفظ الأمازون مع حلفائنا».

من جهتها، وقعت مصر مذكرة تفاهم مع الاتحاد الأوروبي، بشأن الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين في مجال الهيدروجين الأخضر، وذلك على هامش قمة الأمم المتحدة للمناخ (كوب 27).

ووفق بيان لوزارة البترول والثروة المعدنية المصرية نشرته على حسابها بموقع «فيس بوك»، أمس، تشمل مذكرة التفاهم عدداً من مجالات التعاون ذات الاهتمام المشترك في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته واستهلاك وتجارة الهيدروجين.

من جهة أخرى، حذر نائب مدير منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو)، من «تزايد حدة» أزمة الجوع التي تمر بها بعض البلدان الضعيفة، ومن بينها السودان، خصوصاً مع ظاهرة تغير المناخ.