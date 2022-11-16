الإمارات تدين بشدة القصف على شمال العراق

أدانت دولة الإمارات بشدة القصف الذي استهدف إقليم كردستان شمال جمهورية العراق الشقيقة، وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها أن دولة الإمارات تعرب عن التضامن مع العراق الشقيق في الإجراءات التي يتخذها لحماية سيادته واستقراره، مؤكدة حرصها على استتباب الأمن والاستقرار فيه.

كما أعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها للحكومة العراقية وللشعب العراقي الشقيق ولأهالي وذوي الضحايا، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.