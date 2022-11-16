بوتين ينتقد البنوك الروسية: تشرب دماء الناس حتى وصولهم إلى القبر

حث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، رئيس وزارة التنمية الاقتصادية، مكسيم ريشيتنيكوف، على إيلاء المزيد من الاهتمام للمتقاعدين.

ووفقاً لموقع "فيستي رو" الروسي الرسمي، أوضح الرئيس الروسي أن البنوك يسعدها إصدار قروض لكبار السن الذين لديهم دخل ثابت، "وبالتالي تحويل كبار السن إلى مدينين أبديين".

وأضاف الرئيس: "إنهم يشربون الدم من الناس، حتى وصلهم إلى القبر. وهذا بالطبع يجب أن يتوقف".

في وقت سابق، ناقش بوتين قضايا تحسين إجراءات الإفلاس خارج المحكمة للمواطنين.

وبحسب الرئيس بوتين، أعد ريشيتنيكوف مقترحات من شأنها أن تخفف من مصير الروس الذين يجدون أنفسهم في وضع اقتصادي صعب.