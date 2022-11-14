بايدن يطالب الرئيس الصيني بالقيام بدور الوساطة في الصراع مع كوريا الشمالية

طالب الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الاثنين نظيره الصيني شي جينبينغ بالقيام بدور الوساطة في الصراع مع كوريا الشمالية، وذلك بعد لقائهما في جزيرة بالي الإندونيسية.

وقال بايدن "أوضحت للرئيس شي جينبينغ أنني أظن أنه يقع عليهم التزام بمحاولة التوضيح لكوريا الشمالية أنه يجب عليهم عدم الانخراط في تجارب نووية طويلة المدى".

وأضاف الرئيس الأمريكي أنه في حال فعلت ذلك كوريا الشمالية، فإن الأميركيين سيضطرون إلى اتخاذ إجراءات دفاعية من أجل أنفسهم وحلفائهم.

ويتسم الوضع بالتوتر بسبب التجارب الصاروخية الكورية الشمالية المتكررة والتهديد الذي يلوح بالأفق بإجراء تجربة محتملة للأسلحة النووية.

من جانبها، تقول كوريا الشمالية أن تجاربها الصاروخية تعد رداً على المناورات العسكريّة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبيّة والتي تعتبرها بيونغيانغ تدريبات لغزو أراضيها أو الإطاحة بنظامها.