العراق.. السوداني يعين رئيساً جديداً لهيئة النزاهة

كلف رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني أمس القاضي حيدر حنون زاير بمهام رئاسة هيئة النزاهة الاتحادية.

وذكر بيان للحكومة العراقية أن السوداني أنهى تكليف القاضي، علاء جواد الساعدي، من رئاسة هيئة النزاهة بناءً على طلبه، وثمن جهوده في المرحلة السابقة وكلّف بدلاً منه القاضي، حيدر حنون زاير، للقيام بمهام رئاسة الهيئة وكالة.

وأكد السوداني توجه الحكومة واستمرارها بجهود مكافحة الفساد، واسترداد الأموال العراقية المنهوبة، والمطلوبين في قضايا النزاهة، حيث يحظى هذا الملف بالأولوية في المنهاج الوزاري.

وكان رئيس هيئة النزاهة الاتحادية في العراق القاضي علاء جواد الساعدي أعلن ، أمس، الاستقالة من منصبه على خلفية حملات التشويه والتشهير التي تعرضت لها الهيئة.

من جهة أخرى، أفاد مصدر أمني عراقي، أمس، بأن عدداً من السجناء هربوا من مركز للتوقيف للشرطة بمحافظة بابل.