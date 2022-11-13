بايدن يخلط بين كمبوديا وكولومبيا في قمة «آسيان»

خلط الرئيس الأميركي جو بايدن، أمس، بين كولومبيا وكمبوديا خلال مشاركته في قمة جنوب شرق آسيا.

وقال بايدن لدى افتتاحه قمة رابطة أمم جنوب شرق آسيا (آسيان) في بنوم بنه، إلى جانب رئيس وزراء كمبوديا هون سين، «أودّ أن أشكر رئيس الوزراء على قيادة كولومبيا في رئاسة آسيان».

وتبدو كولومبيا الواقعة في أميركا الجنوبية، حاضرة بقوة في ذهن الرئيس الأميركي الذي ارتكب الخطأ نفسه خلال مغادرته البيت الأبيض للسفر إلى آسيا.

وقال للصحافيين إنه «يتوجه إلى كولومبيا» قبل أن يصحّح خطأه سريعاً، مضيفاً: «أريد أن أقول كمبوديا».

ويشتهر بايدن، الذي سيبلغ الثمانين هذا الشهر، بأخطائه العديدة منذ تبوأ منصب الرئاسة الأميركية.

من جهة أخرى وعد الرئيس الأميركي بحضّ نظيره الصيني شي جين بينغ على كبح كوريا الشمالية خلال لقائهما الأول على هامش قمة مجموعة العشرين الأسبوع المقبل.

وعلى صلة بالقمة أفاد بيان أمس، بأن وزراء الصحة والمالية بالدول الأعضاء في مجموعة العشرين وافقوا على إطلاق صندوق خاص بجائحة «كوفيد-19»، «يستخدم بشكل مشترك لإصلاح النظام الصحي وسد فجوة الميزانية على مدار السنوات الخمس المقبلة».