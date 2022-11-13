الديمقراطيون يقتربون من السيطرة على مجلس الشيوخ.. وترامب يستعد لإعلان ترشيحه للرئاسة

اقترب الديمقراطيون من الاحتفاظ بالسيطرة على مجلس الشيوخ الأميركي، مع فوز مرشحهم في ولاية أريزونا، بينما يستعد الرئيس السابق دونالد ترامب لإعلان ترشيحه للبيت الأبيض في 2024.

وأعلنت ثلاث شبكات تلفزيونية إعادة انتخاب السيناتور الديمقراطي مارك كيلي عن ولاية أريزونا.

وبفوز كيلي رائد الفضاء السابق على خصمه الجمهوري بليك ماسترز يرتفع عدد أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين إلى 49 حتى الآن، أي بفارق مقعد واحد لضمان الأغلبية، بينما يستمر في نيفادا فرز الأصوات وستجرى في جورجيا دورة ثانية في السادس من ديسمبر.

ولم يعترف بليك ماسترز منافس كيلي في ولاية أريزونا، بهزيمته على الفور، بينما كتب ترامب على شبكته للتواصل الاجتماعي أن بعض الآلات الانتخابية لم تعمل في ولاية أريزونا، ما أدى إلى «عملية احتيال وتزوير انتخابي». وقد دعا إلى «إعادة عملية الانتخاب».

وقال البيت الأبيض إن الرئيس جو بايدن اتصل هاتفياً بكيلي لتهنئته.

وسيعلن ترامب بعد غدٍ ترشحه للانتخابات الرئاسية في 2024، كما قال مستشاره منذ فترة طويلة جيسون ميلر.

ألمح الرئيس السابق الذي سيكون قد بلغ من العمر 78 عاماً عندما تجرى انتخابات 2024، إلى خوض تلك الانتخابات أثناء حملته لدعم مرشحين جمهوريين قبل اقتراع منتصف الولاية هذا الأسبوع. وقد صرّح أنه سيصدر «إعلاناً مهماً جداً» بعد غدٍ.

وصرّح ميلر لمساعد ترامب السابق، ستيف بانون، في مدونته الصوتية الشهيرة «وورد روم» أن «ترامب سيعلن بعد غدٍ ترشحه للرئاسة»، لتكون بذلك ثالث مرة يترشح فيها بما في ذلك هزيمته أمام بايدن في 2020.

وبحصولهم على 211 مقعداً حتى الآن، يبدو أن الجمهوريين سيتمكنون من تحقيق أغلبية ضئيلة في مجلس النواب الذي يضم 435 مقعداً.

بيد أن السيطرة على مجلس الشيوخ قد لا تتضح قبل دورة الإعادة في السادس من ديسمبر في ولاية جورجيا.

مع تعادل الحزبين بحصول كل منهما على 49 مقعداً في مجلس الشيوخ، سيحتفظ الديمقراطيون بسيطرتهم على مجلس الشيوخ بفضل صوت نائبة الرئيس كامالا هاريس.