وزير خارجية أوكرانيا: موسكو تمارس "لعبة الجوع" مع العالم

حث وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا دول جنوب شرق آسيا على تقديم الدعم السياسي والمادي لبلاده في حربها ضد روسيا، بينما اتهم موسكو اليوم السبت بممارسة "لعبة الجوع" مع العالم من خلال إيقاف شحنات الحبوب الأوكرانية وغيرها من المنتجات الزراعية.

صرح كوليبا للصحفيين على هامش قمة رابطة أمم جنوب شرق آسيا (آسيان) إنه مع انتهاء اتفاق تصدير الحبوب والأسمدة الأوكرانية في 19 نوفمبر، يحتاج العالم إلى الضغط على روسيا حتى لا تعترض على تمديده، قائلا إن المنتجات الأوكرانية مهمة للغاية في إفريقيا وآسيا.

كما اتهم كوليبا المفتشين الروس بالتقاعس عن السماح بمرور الشحنات.

وقال إن روسيا لا يتعين عليها "أن تظل جزءا من المبادرة فحسب، بل يتعين عليها أيضا إصدار تعليمات لمفتشيها للعمل بحسن نية وتجنب أي تدابير وأي خطوات تخلق عقبات وتعوق تصدير السلع الزراعية الأوكرانية إلى السوق العالمية".

وتابع "يجب على روسيا أن تتوقف عن ممارسة لعبة الجوع مع العالم".