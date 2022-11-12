في زلة لسان.. بايدن يخلط بين كمبوديا وكولومبيا في قمة "آسيان"

في زلة لسان، أشار الرئيس الأميركي جو بايدن اليوم السبت إلى كمبوديا، التي تستضيف قمة دولية يقودها زعماء جنوب شرق آسيا، قائلا كولومبيا.

وقال بايدن عندما التقي بنظرائه زعماء دول رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في بنوم بينه، "الآن وقد تجمعنا هنا من جديد في كمبوديا، أتطلع إلى بناء تقدم أكبر حتى مما حققنا بالفعل، وأود أن أتوجه بالشكر إلى رئيس وزراء كولومبيا لزعامته باعتباره رئيس آسيان ولاستضافتنا جميعا".

وكان بايدن يشير إلى هون سين رئيس وزراء كمبوديا الذي يرأس في الوقت الحالي آسيان، الكتلة الإقليمية التي تضم عشر دول.

وتبدو كولومبيا الواقعة في أميركا الجنوبية، حاضرة بقوة في ذهن الرئيس الأميركي الذي ارتكب الخطأ نفسه خلال مغادرته البيت الأبيض للسفر إلى آسيا.