زلزال قوي يضرب تونغا وإصدار تحذير من تسونامي

ضرب زلزال قوي تحت الماء أمس قبالة تونغا في جنوب المحيط الهادئ، ما دفع السلطات إلى إصدار تحذير من حدوث تسونامي.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، إن الزلزال الذي بلغت قوته 7.3 درجات كان مركزه 211 كيلومتراً (132 ميلاً) شرق - جنوب شرق نيافو بجزر تونغا على عمق 24.8 كيلومتراً. وتوقعت هزة قوية لكنها قالت إن احتمال وقوع أضرار جسيمة أو إصابات ضئيل.

وأصدر نظام التحذير من التسونامي في الولايات المتحدة تقريراً باحتمال حدوث موجات مد عاتية، وهو أقل بخطوة من التحذير من حدوث تسونامي.

وثار بركان تحت البحر في تونغا في يناير، أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص.