رئيس تونس: الاتحاد الأوروبي يتعين أن يعي ضرورة مسار 25 يوليو

قال الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم الجمعة إن على الاتحاد الأوروبي أن يعي بأن مسار 25 يوليو كان ضروريا لإنقاذ الدولة.

وأوضح سعيد لدى استقباله في القصر الرئاسي المفوض الأوروبي للعدالة ديديي رايندرز 'أن المسار الذي انطلق يوم 25 يوليو 2021 كان ضرورياً لإنقاذ الدولة والوطن، والكلمة النهائية ستكون للشعب التونسي صاحب السيادة".

وأضاف سعيد "الجانب الأوروبي على علم بالتأكيد بعديد الحقائق والتفاصيل".

ورفض سعيد الانتقادات بشأن التضييق على المعارضة وقال في بيان نشرته الرئاسة "من يدعون إلى الاغتيالات يتنقلون بكل حرية داخل أرض الوطن ويغادرون تونس ويعودون إليها بكل حرية، ثم يدعون كذبا وبهتانا أنهم ضحايا الدكتاتورية".

وتستعد تونس لانتخابات تشريعية مبكرة في 17 ديسمبر المقبل وهي المرحلة الأخيرة من خارطة الطريق التي وضعها سعيد منذ إعلانه التدابير الاستثنائية وحله البرلمان.