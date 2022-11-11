الإمارات تقدم إمدادات غذائية عاجلة للمتضرّرين من الفيضانات في نيجيريا

أرسلت دولة الإمارات، اليوم، إلى العاصمة النيجيرية أبوجا طائرة مساعدات تحمل 31 طناً من الإمدادات لإغاثة المناطق والأهالي المتضررين من الفيضانات التي شهدتها نيجيريا مؤخراً وأثّرت على 34 ولاية من أصل 36 وتسبّبت بأضرار جسيمة للبنية التحتية وللأراضي الزراعية.

وتضمنت المساعدات الإغاثية العاجلة كميات كبيرة من المواد الغذائية الأساسية، وذلك للمساهمة في توفير الاحتياجات الضرورية لأكثر من 1.3 مليون متضرر، معظمهم من الأطفال والنساء.

وصرح سفير الدولة لدى نيجيريا الدكتور فهد عبيد التفاق، أنّ إرسال هذه الإمدادات الإغاثية يأتي في إطار "تضامن الإمارات مع نيجيريا الصديقة وشعبها في مواجهة الآثار التي أحدثتها الفيضانات وما أوقعته من ضحايا وأضرار مادية كبيرة، وفي إطار العلاقات الوثيقة بين البلدين، وانطلاقاً من الدور الرائد لدولة الإمارات في مد يد العون للدول التي تعاني من ظروف فرضتها عليها الكوارث الطبيعية، والمساهمة في التخفيف من حدة التداعيات الناتجة عن التغيرات المناخية الحادة التي تشهدها العديد من دول العالم خاصة في القارة الأفريقية".