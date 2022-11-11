بدء محادثات بين الأمم المتحدة وروسيا بشأن اتفاق تصدير الحبوب

قالت المتحدثة باسم الأمم المتحدة أليساندرا فيلوتشي، إن محادثات بين وفد روسي ومسؤولين كبار من المنظمة الدولية بدأت، اليوم الجمعة، في جنيف حول شكاوى موسكو بشأن مبادرة البحر الأسود لتصدير الحبوب.

وتأتي المفاوضات قبل ثمانية أيام فقط من الموعد المقرر فيه تجديد الاتفاق الذي توسطت فيه الأمم المتحدة وتركيا في يوليو. وساعد الاتفاق في تفادي أزمة غذاء عالمية من خلال السماح بتصدير الأغذية والأسمدة من بضعة موانئ أوكرانية على البحر الأسود.

وأشارت موسكو إلى استعدادها للانسحاب من الاتفاق الذي قد ينتهي العمل به في 19 نوفمبر ما لم يتحقق تقدم في معالجة مخاوفها. كانت روسيا قد علقت مشاركتها في الاتفاق في أواخر أكتوبر لكنها عادت إليه بعد أربعة أيام.

وقالت موسكو إن توقفها كان ردا على هجوم بطائرات مسيرة على أسطولها في شبه جزيرة القرم اتهمت أوكرانيا بالوقوف وراءه. ولم تعلن كييف مسؤوليتها عن الهجوم وتنفي استغلالها الممر الأمني لبرنامج الحبوب لأغراض عسكرية.

وقالت فيلوتشي في جنيف إن منسق مساعدات الأمم المتحدة مارتن غريفيث، الذي يرأس المحادثات المتعلقة بالصادرات الأوكرانية، والمسؤولة التجارية الكبيرة في المنظمة الدولية ريبيكا جرينسبان، يجتمعان مع نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين، بمكتب المنظمة في جنيف.

وقالت في إفادة صحافية "نأمل في أن تعزز هذه المناقشات التقدم المحرز في تسهيل صادرات الأغذية والأسمدة القادمة من روسيا الاتحادية إلى الأسواق العالمية بلا عراقيل".

ولم تذكر فيلوتشي إذا ما كان تمديد أمد الاتفاق مدرجا على جدول الأعمال.