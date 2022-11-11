زلزال قوي يضرب تونغا وإصدار تحذير من تسونامي

ضرب زلزال قوي تحت الماء، اليوم الجمعة، قبالة تونغا في جنوب المحيط الهادئ، ما دفع السلطات إلى إصدار تحذير من حدوث تسونامي.

قالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، إن الزلزال الذي بلغت قوته 7.3 درجة كان مركزه 211 كيلومترًا (132 ميلًا) شرق - جنوب شرق نيافو بجزر تونغا على عمق 24.8 كيلومترًا. وتوقعت هزة قوية لكنها قالت إن احتمال وقوع أضرار جسيمة أو وقوع إصابات ضئيل.

أصدر نظام التحذير من التسونامي في الولايات المتحدة تقريرا بشأن احتمال حدوث موجات مد عاتية، وهو أقل بخطوة من التحذير من حدوث تسونامي.

وثار بركان تحت البحر في تونغا في يناير، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص، ما أدى إلى تغطية جزيرتها الرئيسية بطبقة سميكة من الرماد البركاني وإطلاق ملايين الأطنان من بخار الماء عالياً في الغلاف الجوي.