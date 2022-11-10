أوكرانيا تعلن استعادته السيطرة على 12 قرية في منطقة خيرسون

استعاد الجيش الأوكراني الأربعاء 12 بلدة في منطقة خيرسون الأوكرانية التي أعلن الروس انسحابهم منها جزئيًا تحت ضغط هجوم مضاد أوكراني، على ما أعلن الخميس قائد الجيش الأوكراني فاليري زالوجني.

وقال زالوجني عبر تلغرام "يوم أمس، تقدّمت وحدات من قوات الدفاع سبعة كيلومترات، مسيطرة على ستّ بلدات في اتجاه بيتروبافليفكا-نوفورايسك"، مشيرًا إلى أن الجيش الأوكراني استعاد أيضًا "السيطرة على ستّ بلدات باتجاه بيرفومايسكي-خيرسون"، أي إجمالي ما يزيد عن 260 كيلومتر مربّع.