الإمارات تعلن عـن الإطلاق العالمي لـ «تحالف القرم مـن أجل المناخ»

أعلنت وزيرة التغير المناخي والبيئة، مريم بنت محمد المهيري، عن الإطلاق العالمي لتحالف القرم من أجل المناخ بالشراكة بين دولة الإمارات وجمهورية إندونيسيا.

جاء ذلك خلال فعالية خاصة نظمتها وزارة التغير المناخي والبيئة على هامش فعاليات يوم التنوع البيولوجي في مؤتمر دول الأطراف COP27 المقام في مدينة شرم الشيخ المصرية ويستمر حتى 18 نوفمبر الجاري، شارك فيها نائب الوزير في وزارة البيئة والغابات في إندونيسيا ألو داهول، والشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، الرئيس التنفيذي للمسرعات المستقلة للدولة للتغير المناخي، والعضو المنتدب لهيئة البيئة - أبوظبي وصندوق محمد بن زايد للمحافظة على الكائنات الحية، رزان المبارك، والأمين العام لهيئة البيئة - أبوظبي الدكتورة شيخة سالم الظاهري.

ويهدف التحالف إلى دعم وتعزيز وتوسيع مساحات غابات القرم عالمياً كأحد الحلول القائمة على الطبيعة لمواجهة تحدي تغير المناخ، وجهود امتصاص وعزل انبعاثات غازات الدفيئة عالمياً، حيث تسهم أشجار القرم في تعزيز مواجهة تداعيات التغير المناخي مثل الأعاصير، والعواصف، والفيضانات، كما تعد مخزناً للكربون بنسبة تصل إلى أربعة أضعاف الغابات الاستوائية المطيرة البرية، وتوفر مناطق خصبة وموائل طبيعية آمنة للتنوع البيولوجي البحري، وتعتمد 80% من مجموعات الأسماك العالمية على النظم الأيكولوجية الصحية لأشجار القرم.

وقالت: «الاعتماد على الحلول المستندة للطبيعة في مواجهة التحديات البيئية يمثل أحد الركائز الرئيسة التي تعتمد عليها الإمارات ضمن توجهاتها للعمل المناخي على المستويين المحلي والعالمي، ويعد التوسع في زراعة غابات القرم أحد أهم هذه الحلول، لذا تحرص الدولة بشكل دائم على رفع طموحها الخاص بزيادة أعداد أشجار القرم، وخلال فعاليات مؤتمر الأطراف كوب 26 في غلاسكو أعلنت عن هدفها الطموح بزراعة 100 مليون شجرة قرم بحلول 2030».

وأضافت: «يمثل الإعلان عن الإطلاق العالمي لتحالف القرم من أجل المناخ بالشراكة مع إندونيسيا محطة مهمة ضمن مسيرة الإمارات لتعزيز العمل المناخي العالمي وتعزيز منظومة الكربون الأزرق»، مشيرة إلى اعتزام الإمارات زراعة ثلاثة ملايين شجرة قرم خلال الشهرين المقبلين ضمن جهودها للعمل المناخي.

وستقوم الإمارات بالشراكة مع إندونيسيا والدول والمنظمات أعضاء التحالف بالترويج لأشجار القرم حلاً قائماً على الطبيعة لمواجهة تغير المناخ. وضمن فعاليات الإعلان عن التحالف أطلقت المهيري الموقع الإلكتروني الخاص بالتحالف والذي يعرض أهدافه بالكامل وآليات العمل على تحقيقها ويضم نموذج تعهد المشاركين في التحالف، ويمكن التعرف على المزيد على الرابط التالي:

https://mangrovealliance4climate.org.