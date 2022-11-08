مذكرة تفاهم بين الإمارات والأردن وإسرائيل بشأن إنتاج الطاقة النظيفة

بحضور سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، وقعت دولة الإمارات، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة إسرائيل مذكرة تفاهم خلال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ لعام 2022 "كوب 27" بهدف المضي قدماً في مشاريع إنتاج الطاقة النظيفة وتحلية المياه المستدامة التي تم الإعلان عنها العام الماضي.

حضر توقيع الاتفاقية وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، والمبعوث الرئاسي الأميركي الخاص لشؤون المناخ جون كيري.

وقع مذكرة التفاهم كل من وزيرة البيئة والتغير المناخي مريم بنت محمد المهيري، ووزير المياه والري في المملكة الأردنية المهندس محمد النجار، ووزير التعاون الإقليمي في إسرائيل عيساوي فريج.

ويأتي توقيع هذه الاتفاقية في إطار مشروع "الازدهار" الذي يضم محورين هما برنامَج "الازدهار الأخضر" الذي يشمل تطوير محطة طاقة شمسية كهروضوئية بقدرة إنتاجية تبلغ 600 ميجاواط مع نظام لتخزين الطاقة الكهربائية في الأردن لإنتاج طاقة نظيفة وتصديرها إلى إسرائيل، وبرنامج "الازدهار الأزرق" الذي يهدف إلى تطوير مشاريع تحلية مستدامة في إسرائيل لتزويد الأردن بحوالي 200 مليون متر مكعب من المياه المحلاة سنوياً.

وكانت الدول الثلاث قد وقعت إعلان نوايا مبدئي لاستكشاف الجدوى الاقتصادية لهذه المشاريع، وذلك خلال معرض إكسبو دبي الذي أقيم في الإمارات في نوفمبر 2021، وبحضور الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وجون كيري.

ووفقاً لمذكرة التفاهم، فإن دراسات الجدوى جارية لكل مشروع، وتقر كافة الأطراف بأن برنامجي "الازدهار الأخضر" و"الازدهار الأزرق" يمتلكان مقومات وآفاق إيجابية. وسوف تواصل الإمارات والأردن وإسرائيل التعاون من أجل الانتهاء من صياغة خطط التنفيذ اللازمة بالتزامن مع انعقاد مؤتمر المناخ "COP28" في الإمارات في نوفمبر المقبل.