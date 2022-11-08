السيسي يوجه نداء لوقف الحرب الأوكرانية

وجّه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أمس، نداء لوقف الحرب الأوكرانية، نظراً لتداعياتها على دول العالم.

وافتتح الرئيس السيسي فعاليات جلسة الشق الرئاسي من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن المناخ «COP27» بشرم الشيخ.

وقال السيسي، في كلمة أمام الجلسة أمس، إن تحديات المناخ تزداد يوماً بعد يوم، مشيراً إلى أن تغير المناخ يخلف ضحايا وخسائر كبيرة.

وشدد السيسي على ضرورة إنهاء معاناة تغير المناخ، خاصة أن الشعوب باتت أكثر دراية بحجم التحدي، وتنتظر تنفيذ التعهدات، داعياً إلى تنفيذ اتفاق باريس بشكل فعال.

وأشار السيسي إلى اتخاذ خطوات وطنية تجاه تغير المناخ، لافتاً إلى عمل مصر على التوسع في الاقتصاد الأخضر.

وطالب بضرورة التجاوب مع شواغل قارة إفريقيا، وتنفيذ الدول المتقدمة تعهداتها، داعياً مفاوضي المناخ إلى التحلي بالمرونة.