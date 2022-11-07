غوتيريش يحذر: نسير على طريقنا السريع نحو جحيم المناخ

حذر أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، من أن كوكبنا يقترب بسرعة من نقطة التحول التي ستجعل الفوضى المناخية لا رجعة فيها. وقال غوتيريش خلال افتتاح قمة الزعماء في مؤتمر الأطراف "cop27" اليوم: "خلال أيام سيتخطى سكان كوكبنا 8 مليارات نسمة ويضع هذا الرقم في الاعتبار ما يدور حوله مؤتمر المناخ، لكن كيف سنجيب عندما يسأل أبناؤنا ماذا فعلتم لعالمنا وكوكبنا، ماذا فعلتم عندما سنحت لكم الفرصة؟".

وتابع: "على مدار الساعة نحن في معركة حياتنا ونحن نخسر بالفعل، لأن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في تزايد مستمر، درجات الحرارة العالمية تستمر في الارتفاع وكوكبنا يقترب بسرعة من نقطة التحول التي ستجعل الفوضى المناخية لا رجعة فيها، بما يبرهن على إننا نسير على طريقنا السريع نحو جحيم المناخ".

وأكد ضرورة أن نعرف ما يجب القيام به حيال التغيرات المناخية ولدينا الأدوات المالية والتكنولوجية لإنجاز المهمة، فلقد حان الوقت لكي تجتمع الدول من أجل تنفيذ الوعود والتعهدات، حان الوقت للتضامن الدولي في جميع المجالات، والتضامن الذي يحترم جميع حقوق الإنسان ويضمن مساحة آمنة للمدافعين عن البيئة وجميع الجهات الفاعلة في المجتمع للمساهمة في استجابتنا المناخية.

وقال غوتيريش: "دعونا لا ننسى أن الحرب على الطبيعة هي بحد ذاتها انتهاك جسيم لحقوق الإنسان، فنحن بحاجة إلى كل الأيدي على سطح السفينة من أجل عمل مناخي أسرع وأكثر جرأة، وتظل نافذة الفرص مفتوحة، ولكن يبقى فقط عمود ضيق من الضوء، وسوف ننتصر في معركة المناخ العالمية أو نخسرها في هذا العقد الحاسم تحت إشرافنا، هناك شيء واحد مؤكد: أولئك الذين يستسلمون سيخسرون بالتأكيد لذلك دعونا نقاتل معاً، ودعونا نفوز من أجل 8 مليارات فرد من عائلتنا البشرية وللأجيال القادمة".

وكان غوتيريش بدأ كلمته بتوجيه الشكر لمصر التي استضافت قمة المناخ ونظمتها بأفضل مستوى كما وجه الشكر للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، على الضيافة الحارة والتنظيم الرائع لـ"cop27".