الإمارات تدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف مركزاً تدريبياً للجيش الصومالي في مقديشو

دانت دولة الإمارات بشدة الهجوم الإرهابي، الذي استهدف مركزاً تدريبياً تابعاً للجيش في العاصمة الصومالية مقديشو، وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى من العسكريين والمدنيين.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيان، أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية. كما أعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لحكومة وشعب جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة ولأهالي وذوي ضحايا هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.