استعادة الطاقة الخارجية بمحطة زابوريجيا النووية

قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إنه تمت استعادة الطاقة الخارجية بمحطة زابوريجيا للطاقة النووية، التي تسيطر عليها روسيا في جنوب أوكرانيا.

وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، إن خطين تضررا بعد قصف المنطقة، ما أجبر الموقع على استخدام مولدات ديزل للطوارئ لمدة يومين.

وفقدت المحطة الطاقة الخارجية مرات عدة خلال الصراع الحالي في أوكرانيا. وعلى الرغم من أنها لا تعمل حالياً، إلا أن المنشأة لاتزال بحاجة إلى الكهرباء لتبريد المواد الأساسية، ومنع وقوع حادث نووي.

وقال غروسي إن «انقطاع التيار الكهربائي المتكرر يظهر بوضوح خطورة وضع السلامة والأمن النووي الذي تواجهه محطة الطاقة النووية الكبيرة». وتحاول الوكالة الدولية للطاقة الذرية إقامة منطقة آمنة حول المحطة لتقليل مخاطر وقوع حادث نووي. وأضاف غروسي «لا يمكننا تحمل خسارة المزيد من الوقت. يجب أن نتحرك قبل فوات الأوان».