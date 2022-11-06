البرهان يحذر "المؤتمر الوطني" من المساس بالجيش السوداني

وجه رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد الجيش عبدالفتاح البرهان الأحد تحذيرا إلى المؤتمر الوطني، حزب الرئيس المعزول عمر البشير، والحركة الإسلامية من المساس بالجيش.

وقال البرهان خلال لقاء مع ضباط من الجيش في قاعدة بشمال الخرطوم "نحذر المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية من المساس بالجيش وعليهم أن يرفعوا يدهم عن الجيش" من دون أن يقدم أي تفاصيل.

وأضاف "الجيش لا ينتمي إلى أي حزب ولن نسمح بتفكيك الجيش أو السودان إلا على أجسادنا. ونقول للقوة التي تستهدف الجيش سنحميه بأرواحنا".

وعقب إطاحة الجيش بحكومة البشير في عام 2019 على إثر احتجاجات شعبية امتدت لشهور حلت السلطات حزب المؤتمر الوطني وحظرت مشاركته في الحياه السياسية لعشر سنوات.

ولكن الحزب يستمر في التحرك على الساحة السياسية.