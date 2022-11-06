جنيف تنهي برنامج "لواء النسر" بسبب مخاوف بشأن السلامة

أنهت مدينة جنيف السويسرية برنامج "لواء النسر" المضاد للطائرات بدون طيار، وهو برنامج يهدف إلى تدريب الطيور الجارحة على اعتراض الطائرات المسيرة بدون طيار الآلية في الجو وحماية الشخصيات البارزة.

وذكرت صحيفة "لو ماتان ديمونش" السويسرية أن مسؤولين قرروا إنهاء البرنامج المستمر منذ خمس سنوات، بسبب مخاوف بشأن سلامة الطيور، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم.

وقالت الخدمة الصحفية بشرطة جنيف للصحيفة إن "التحسينات التكنولوجية والاستراتيجية، فيما يتعلق باستخدام الطائرات بدون طيار، يجعل هذا المشروع الذي يستخدم الطيور الجارحة، غير مؤكد للغاية، بل أنه يشكل خطرا على السلامة الجسدية للنسور".

وكانت الخطة في بادئ الأمر، التي تم وضعها في عام 2017، تتمثل في تدريب الطيور الجارحة على كبش الطائرات الآلية الصغيرة بدون طيار، من الجو ، بدون سقوط الطائرات على الأرض.