شاهد.. سقوط طائرة ركاب تنزانية في بحيرة فيكتوريا

أعلنت هيئة الطيران الجوي في تنزانيا اليوم الأحد سقوط طائرة، تابعة لشركة بريسشن إير، تحمل 43 راكبا وفردا من طاقم الطائرة، في بحيرة فيكتوريا صباح اليوم الأحد.

وقال مدير هيئة الطيران المدني التنزاني حمزة جوهاري ، إن الطائرة كانت تحاول الهبوط عند بوكوبا، على الشاطئ الغربي للبحيرة وقت الحادث.

وقد أصيب ما لا يقل عن 26 شخصا وجرى نقلهم لمستشفى قريب. ولم ترد تقارير حول وقوع قتلى.

وذكرت خدمات الطوارئ أن الأمطار الغزيرة والشبورة الكثيفة أعاقت عملية الهبوط.

وأظهرت الصور التلفزيونية الطائرة وبدت سليمة عقب سقوطها في البحيرة، واستمرار عمليات الإنقاذ .