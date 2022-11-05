في حادث نادر.. كوريا الشمالية تطلق 4 صواريخ صوب البحر الغربى

أعلن الجيش الكوري الجنوبي أن كوريا الشمالية أطلقت اليوم السبت أربعة صواريخ باليستية قصيرة المدى نحو البحر الأصفر، بحسب وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وأعلنت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية اليوم أنها رصدت إطلاق كوريا الشمالية 4 صواريخ باليستية قصيرة المدى في منطقة دونجريم بإقليم بيونجان نحو البحر الأصفر الذي يعرف أيضا بالبحر الغربي في الفترة ما بين الساعة صباح اليوم

ومن النادر للغاية أن يطلق الشمال صاروخا باليستيا من المنطقة الشمالية نحو البحر الغربي بدلا من البحر الشرقي، لهذا يجري الجيش الكوري الجنوبي تحليلا حول هذا التطور.

وذكرت الهيئة أن الصواريخ حلقت نحو 130 كيلومترا على ارتفاع 20 كيلومترا بسرعة قصوى 5 ماخ، وأضافت أن سلطات الاستخبارات الكورية الجنوبية والأميركية تجري تحليلا مفصلا للتحقق من تفاصيل الصواريخ.

وأفادت بأن جيشنا يراقب عن كثب تحركات كوريا الشمالية وسط تعزيز وضع الاستعداد الكامل.

