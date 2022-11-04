سيؤول تعلن إطلاق مقاتلات شبح بعد رصد 180 طائرة حربية كورية شمالية

أعلن الجيش الكوري الجنوبي الجمعة نشر مقاتلات شبح بعد رصد تحرّك 180 طائرة حربية كورية شمالية، في وقت تجري سيؤول وواشنطن مناورات جوية مشتركة أثارت حفيظة بيونغ يانغ.

وأفادت رئاسة الأركان في سيؤول أن "جيشنا رصد حوالى 180 طائرة حربية كورية شمالية" تمّت تعبئتها في المجال الجوي لبيونغ يانغ، مضيفة أن سيول "نشرت بشكل سريع 80 مقاتلة عدد منها من طراز F-35A"، بينما "تحافظ" الطائرات المشاركة في المناورات العسكرية مع الولايات المتحدة أيضا "على جهوزيتها".

ونفّذت كوريا الشمالية سلسلة عمليات إطلاق صواريخ قياسية هذا الأسبوع، شملت اختبارا فاشلا لصاروخ بالستي الخميس.

ومددت سيؤول وواشنطن أكبر مناورات عسكرية مشتركة على الإطلاق حتى السبت ردا على عمليات إطلاق الصواريخ الكورية الشمالية.

وبعد وقت قصير من إعلان كوريا الجنوبية قرار تمديد المناورات المشتركة الخميس، أطلقت بيونغ يانع ثلاثة صواريخ بالستية أخرى قصيرة المدى، واصفة الخطوة بأنها "خطيرة جدا و(تمثّل) الخيار الخاطئ".

وبعد ساعات، أطلق الشطر الشمالي 80 قذيفة مدفعية سقطت في "المنطقة العازلة" البحرية، بحسب ما ذكر جيش سيؤول.