رئيس الدولة يستقبل رئيس وزراء جورجيا

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم معالي إيراكلي غاريبا شفيلي رئيس وزراء جمهورية جورجيا الصديقة الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة.

ورحب سموه ــ خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ ـ بمعالي رئيس الوزراء الضيف .. الذي نقل بدوره إلى سموه تحيات فخامة سالومي زورا باشيفيلي رئيسة جورجيا وتمنياتها لدولة الإمارات استمرار التطور والرخاء .. فيما حمل سموه معاليه نقل تحياته إلى فخامة الرئيسة وتمنياته لبلدها وشعبها الصديق دوام الاستقرار والازدهار.

وبحث سموه ورئيس وزراء جورجيا علاقات الصداقة ومختلف جوانب التعاون بين البلدين وفرص تطويرها في المجالات الاستثمارية والتجارية والاقتصادية والزراعية وغيرها من الجوانب الحيوية التي تحظى باهتمام متبادل ضمن خطط البلدين وتوجهاتهما التنموية.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والموضوعات محل الاهتمام المشترك.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان .. إن دولة الإمارات حريصة على بناء علاقات تعاون وشراكات مثمرة مع الدول الصديقة خاصة في المجالات التي تتوفر فيها الفرص والإمكانيات التي تخدم الأهداف التنموية المشتركة.

وأعرب الجانبان عن تطلعهما إلى أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من النمو لعلاقات التعاون الإماراتية – الجورجية في ظل توافر العديد من المقومات التي يحظى بها البلدان ترفع سقف الطموحات للمضي قدما بعلاقاتهما إلى شراكة اقتصادية شاملة والتي أطلق البلدان الجولة الأولى من محادثاتها خلال سبتمبر الماضي.

حضر اللقاء.. سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة .