روسيا تطلب عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي

أعلن النائب الأول لمندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، أن روسيا طلبت عقد جلسة في مجلس الأمن الدولي في 31 أكتوبر الجاري.

وقال بوليانسكي عبر قناته على تطبيق «تلغرام»: «في ضوء الهجوم الذي نفذته أوكرانيا ضد سفن أسطول البحر الأسود التي كانت تعمل على تأمين السفن التي تنقل الحبوب الأوكرانية، في إطار ما يسمى بمبادرة البحر الأسود، فإن البعثة الدائمة أخطرت الأمين العام للأمم المتحدة بأن روسيا تعلق مشاركتها في المبادرة»، وفقاً لوكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.