اليمن.. إسقاط طائرة حوثية مسيرة في شبوة

أعلنت ألوية العمالقة اليمنية، الجمعة، إسقاط طائرة مسيرة تابعة للميليشيات الحوثية في محافظة شبوة جنوب شرقي البلاد.

وأفادت ألوية العمالقة في بيان، أن "الدفاعات الجوية لألوية العمالقة تعاملت مع الطائرة المسيرة الحوثية بنجاح وتمكنت من إسقاطها قبل وصولها إلى هدفها"، دون مزيد من المعلومات.

جاء ذلك بعد أيام من إعلان قوات الجيش اليمني إسقاط طائرة حوثية مسيرة حاولت استهداف منشآت حيوية بشبوة.

يأتي ذلك مع استمرار تعثر تمديد الهدنة بين الجيش اليمني والميليشيات الحوثية، بعد انتهائها مطلع الشهر الجاري.