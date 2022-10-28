ترامب يعبّر عن سروره: "تويتر" أصبحت الآن "في أيادٍ أمينة"

عبّر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، عن سروره لأنّ منصّة "تويتر" أصبحت الآن "في أيادٍ أمينة"، بعدما استحوذ الملياردير إيلون ماسك عليها.

وقال عبر شبكة "تروث سوشال" للتواصل الاجتماعي التابعة له، "أنا سعيد جدًا لأنّ تويتر أصبحت الآن في أيادٍ أمينة، ولن يديرها بعد الآن مجانين يساريون راديكاليون يكرهون بلدنا بالفعل". إلا أنّ الملياردير الجمهوري لم يذكر ما إذا كان ينوي استخدام مجددًا المنصّة التي كانت قد حظّرت حسابه بعد الهجوم على الكابيتول.