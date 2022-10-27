العراق: السوداني يقدم تشكيلته الوزارية للبرلمان اليوم

يقدم رئيس الحكومة العراقية المكلف محمد شياع السوداني، اليوم، تشكيلته الوزارية، التي تضم 23 حقيبة من القوى الكبرى في البرلمان، وستخلو من أي تمثيل وزاري للتيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، وتيار الحكمة الوطني بزعامة عمار الحكيم، وتيارات مستقلة أبرزها الجيل الجديد وامتداد و«إشراقة كانون»، ونواب مستقلون آخرون.

وطبقاً لمصادر سياسية، تتوزع الكابينة الوزارية بواقع 12 لقوى الإطار التنسيقي، صاحب الأغلبية في البرلمان العراقي، وست حقائب لتيار رئيس البرلمان العراقي، وأربع حقائب للحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود برزاني، وحقيبة للأقلية المسيحية.

ورجحت المصادر تمرير الحكومة داخل البرلمان بسهولة بأصوات قوى الإطار التنسيقي الشيعي والكتل السنية والكردية التي تمثل جميعاً الكتلة الكبرى.

وكان السوداني قد أجرى، أمس، عملية التدقيق النهائية للأسماء المرشحة لتولي المناصب الوزارية في الحكومة الجديدة تمهيداً لعرضها على البرلمان في جلسة التصويت اليوم.

ودعا السوداني في وقت سابق أمس البرلمان في بلاده إلى عقد جلسة للتصويت على برنامج حكومته وتشكيلته الوزارية.

وقال السوداني، في كتاب رسمي إلى رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي: «نرسل إليكم البرنامج الحكومي لغرض عرضه على البرلمان، وتحديد (اليوم) موعداً لعقد جلسة التصويت على الكابينة الوزارية».

وذكر بيان لمكتب رئيس الحكومة العراقية، أن السوداني قرر أمس، عرض الأسماء المرشحة لتولي مناصب وزارية على لجان مختصة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والأدلة الجنائية بوزارة الداخلية، وهيئتي النزاهة والمساءلة والعدالة لفحصها.

وأوضح البيان أن اللجان ستقوم بالتأكد من الشهادات الدراسية التي قدمها المرشحون، والتحقق فيما إذا كان هناك قيد جنائي بحق أحدهم، والتأكد من سلامة موقفهم في هيئتي النزاهة والمساءلة والعدالة.

وذكر البيان أنه «سيتم استبعاد أي مرشح يؤشر عليه في سجلات الدوائر الرقابية والأمنية».