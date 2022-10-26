جورجيا ميلوني تنأى بنفسها عن «الفاشية»

أكدت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، أمس، أن إيطاليا «جزء كامل من أوروبا والعالم الغربي»، نافية أي «تعاطف» أو «تقارب» مع الفاشية، وذلك في خطاب سياستها العامة أمام البرلمان الذي ألقته بعد شهر تماماً على الفوز التاريخي لحزبها اليميني في الانتخابات التشريعية.

وقالت ميلوني التي ترأس حزب «فراتيلي ديتاليا» (أخوة إيطاليا) المشكك بأوروبا إن مقاربة إيطاليا ليست «كبح التكامل الأوروبي ونسفه»، لكن جعل آلة المجموعة تعمل بشكل أفضل. وأضافت أن إيطاليا «جزء كامل من أوروبا والعالم الغربي».