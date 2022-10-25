ملك بريطانيا يكلف ريشي سوناك بتشكيل الحكومة

كلف ملك بريطانيا، تشارلز الثالث، رسميا السياسي المحافظ ريشي شوناك، اليوم الثلاثاء، بتشكيل الحكومة، بعد قبول استقالة ليز تراس التي قضت 49 يوماً فقط في المنصب.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي آيه ميديا" أن تكليف الملك تشارلز لسوناك جاء خلال لقائهما في قصر باكنغهام، اليوم، بعد مغادرة تراس، صاحبة أقصر مدة يقضيها رئيس وزراء في منصبه في تاريخ بريطانيا.

ومن المتوقع أن يلقي سوناك، اليوم، خطاباً قرب المقر الرسمي لرئاسة الوزراء في داونينغ ستريت.