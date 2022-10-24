استمرار الجهود الأممية لتمديد الهدنة في اليمن

تواصلت الدعوات والجهود للتهدئة في اليمن والتوصل إلى اتفاق جديد لتمديد الهدنة الإنسانية التي ترعاها الأمم المتحدة، وذلك رغم التصعيد الذي تمارسه الميليشيات الحوثية.

وأكدت الأمم المتحدة، أن السلام هو الخيار الوحيد لإنهاء الأزمة الإنسانية في اليمن التي تشهد حرباً مستمرة منذ ثماني سنوات، مشيرة في بيان مقتضب لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن (الأوتشا)، إلى الجهود التي تبذلها عبر مبعوثها هانس غروندبرغ في سبيل التوصل إلى سلام دائم في اليمن.

ووفقاً للبيان، فإن السلام فقط يمكنه إنهاء أزمة ملايين اليمنيين الذين يعانون من الصراع المستمر على مدى الأعوام السابقة.

ميدانياً، أكدت مصادر عسكرية في محافظة شبوة، تمكن الدفاعات الجوية لقوات العمالقة ودفاع شبوة، من إسقاط طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها الميليشيات الحوثية تجاه مطار عتق، بعد استهداف الميليشيات لميناء النشيمة في شبوة والضبة في حضرموت.

وأشارت المصادر إلى أن الميليشيات تواصل التصعيد تجاه المصالح الاقتصادية خاصة الملاحية والنفطية في اليمن، فضلاً عن تهديد الملاحة الدولية.

وفي الساحل الغربي، أفادت مصادر ميدانية في جنوب الحديدة، برصد تحليق أكثر من 5 مسيرات حوثية في سماء مديريتي "حيس ومقبنة"، وتم التصدي لها وإجبارها على مغادرة سماء تلك المناطق.

من جهة أخرى، توفي الأسير "ياسر السفياني"، في أحد معتقلات ميليشيات الحوثي، متأثراً بالتعذيب الوحشي الذي تعرض له خلال فترة اختطافه الممتدة على مدى عامين كاملين.