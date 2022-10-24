الكوريتان تتبادلان الطلقات والقذائف التحذيرية قرب الحدود البحرية

قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية إن كوريا الشمالية أطلقت عشر قذائف مدفعية قبالة ساحلها الغربي، اليوم الاثنين، رداً على الطلقات التحذيرية التي أطلقتها كوريا الجنوبية على زورق كوري شمالي عبر الحدود البحرية للكوريتين.

وقال متحدث باسم هيئة الأركان العامة للجيش الكوري الشمالي إن بيونغ يانغ أطلقت عشر قذائف من عدة قاذفات صواريخ بعد أن أطلق الجيش الكوري الجنوبي طلقات تحذيرية.

وقالت هيئة الأركان المشتركة لجيش كوريا الجنوبية إنها أعادت سفينة تجارية لكوريا الشمالية عبرت خط الحدود الشمالي، الذي يعد الحدود البحرية الفعلية بين الكوريتين.