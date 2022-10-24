براتب تقاعدي 115 ألف جنيه إسترليني.. ليز تراس: أصبحت رئيسة حكومة سابقة

ذكرت صحيفة "ذي ميرور" البريطانية أن رئيسة الحكومة السابقة ليز تراس، قالت لزملائها الذي شعروا بالحزن لأنها اضطرت لتقديم استقالتها، إنها تشعر بالراحة الان، بعد خروجها من الحكومة، وأضافت "على الأقل أصبحت رئيسة حكومة سابقة".

وأمضت تراس نهاية الأسبوع الماضي وهي تقيم حفل مع أصدقائها، والوزراء الذين استضافتهم في نُزل يعود إلى القرن السادس عشر في منطقة تشلترنز.

وقيل ان تراس هددت بأنها ستطعن أحد مستشاريها في ساقه، لأنه دأب على توجيهها خلال الاجتماعات الحكومية.

وقال مصدر مقرب إن رئيسة الحكومة السابقة نادمة على تعيين الرئيس التنفيذي لدافعي الضرائب سابقاً في منصب كبير مستشاريها الاقتصاديين، لأنه كان يوجه إليها التعليمات دائماً.

وقال مصدر لصحيفة "ميل" يوم الاحد الماضي إن تراس "قالت في إحدى المناسبات إنه إذا استمر على هذه العادة فإنها سوف تطعنه في ساقه" وأضاف المصدر "فعلاً، فهو لم يكن يغلق فمه ابدأ".

وطالب رئيس المعارضة العمالية كير ستارمر، تراس أن ترفض مبلغ الـ 115 ألف جنيه إسترليني، وهي عبارة عن الراتب التقاعدي لرئيسة الوزراء ويشمل ميزانية مكتبها المخصص لدورها كرئيسة حكومة سابقة.

كما ستحصل على مبلغ 18860 جنيه إسترليني مكافأة نهاية الخدمة، وهو عبارة عن ضعفي راتبها البالغ 9094 جنيه سترليني.