ميلوني تقرع «جرس» إدارة الحكومة الإيطالية للمرة الأولى

تسلمت رئيسة وزراء إيطاليا الجديدة، جورجيا ميلوني، منصبها رسمياً من رئيس الوزراء المنتهية ولايته، ماريو دراغي، في قصر كيجي، أمس، غداة تأديتها اليمين الدستورية، وترأست أول جلسة للحكومة. وسلّم ماريو دراغي، الذي ترأس حكومة إيطاليا في فبراير 2021، السلطة لزعيمة حزب «فراتيلي ديتاليا» (إخوة إيطاليا) عند الساعة 08:30 بتوقيت غرينتش في قصر كيجي مقر الحكومة، وقام دراغي خلال المراسم بتسليم ميلوني الجرس الذي يستخدمه رئيس مجلس الوزراء لإدارة وتنظيم المناقشات في الحكومة. وأعرب الاتحاد الأوروبي، برؤساء هيئاته الكبرى الثلاث، رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال ورئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا، عن استعداده للتعاون مع حكومة ميلوني، فيما شكرت ميلوني القادة الأوروبيين، قائلة إنها مستعدة ومتحمسة للعمل معهم.