عقدت اللجنة الوزارية للأمن السيبراني بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اجتماعها الأول، أمس، بمقر الأمانة العامة بمدينة الرياض، وتم خلال الاجتماع إطلاق التمرين الخليجي الأول للأمن السيبراني، الذي يهدف إلى تعزيز التواصل ومشاركة المعلومات بين دول المجلس، وتبادل الخبرات بين الكوادر الوطنية المختصة بالأمن السيبراني، ورفع مستوى الجاهزية السيبرانية والاستعداد لمواجهة التهديدات والمخاطر السيبرانية، بالإضافة إلى إيجاد حلول مبتكرة لمواجهة التحديات والتهديدات السيبرانية.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة العديد من الموضوعات المتعلقة بالجوانب المشتركة للتعاون بين دول المجلس في مجال الأمن السيبراني، والتي تشمل وضع الأطر والسياسات والإجراءات المشتركة للتصدي للتهديدات السيبرانية، ومواءمة الجهود بين دول المجلس بمختلف القطاعات، ورفع مستوى التعاون الدولي مع الدول والمنظمات ذات العلاقة، وتعزيز ونمو صناعة الأمن السيبراني بدول المجلس، وتبادل المعرفة والخبرات والدراسات والتجارب المتعلقة بالأمن السيبراني، بهدف تهيئة فضاء سيبراني آمن لحماية دول المجلس من التهديدات السيبرانية.