اليمن.. تحركات عسكرية لمواجهة إرهاب ميليشيات الحوثي

أكدت مصادر عسكرية يمنية، رفع الجاهزية القتالية في كافة الوحدات والتشكيلات العسكرية في جميع الجبهات والمناطق القتالية، لمواجهة أي تحركات لميليشيات الحوثية الارهابية، وفي إطار رد الفعل على الهجمات التي طالت مينائي النشيمة في شبوة والضبة في حضرموت من قبل الحوثيين.

وذكرت المصادر، أن القوات العسكرية في انتظار الأوامر من القيادة السياسية والتحالف العربي، للرد على الهجمات الحوثية الإرهابية، تنفيذا لتوجهات مجلس الدفاع الوطني في اليمن والذي صنف الحوثيين جماعة إرهابية.

ووفقا للمصادر، فإنه تم إعطاء الأوامر العسكرية لإعادة الانتشار والتمركز في بعض مناطق التماس خاصة الشرقية والشمالية في محافظتي الجوف ومأرب، فيما أعلنت الجاهزية القتالية في كافة مناطق التماس بالجبهات الغربية لليمن.

وكان مجلس الدفاع الوطني اليمني، أقر في اجتماعه الطارئ أمس بالعاصمة المؤقتة عدن، تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية وفقا لقانون الجرائم والعقوبات، والاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، والاتفاقيات والمعاهدات الدولية والإقليمية المصادق عليها من قبل الجمهورية اليمنية.



ووفقا لوكالة سبأ الرسمية، فقد وجه المجلس، الجهات ذات العلاقة باستكمال الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار، وحذر الكيانات والأفراد الذين يقدمون الدعم والمساعدة، أو التسهيلات أو أي شكل من أشكال التعاون والتعامل مع هذه الجماعة الإرهابية، بأنه سيتم اتخاذ إجراءات وعقوبات صارمة تجاههم.

في الأثناء، جدد مجلس التعاون لدول الخليج العربية، موقفه من التطورات الأخيرة التي شهدتها اليمن، عقب رفض ميليشيات الحوثي تجديد الهدنة الأممية، وتصعيدها ضد المنشآت الحيوية.

وشدد أمين عام المجلس الدكتور نايف الحجرف، خلال لقائه في مقر الأمانة العامة بالرياض، بمبعوث مملكة السويد إلى اليمن، السفير بيتر سيمنبي، على ضرورة تحمل المجتمع الدولي المسؤولية أمام هذه الاعتداءات، كما تم التأكيد على أهمية الدفع بالحل السلمي وإنهاء الصراع في اليمن، وإيجاد أرضية قوية لانطلاق المسار السياسي بين المكونات اليمنية كافة لدعم الحل السياسي في اليمن.

ميدانيا، تمكنت الدفاعات الجوية التابعة للجيش اليمني والمقاومة المحلية، من استهداف تحركات لميليشيات الحوثي الإرهابية في غرب مأرب، وأجبرتها على التراجع والفرار، كما ردت على هجمات حوثية في المحور الجنوبي لمأرب.

وفي الساحل الغربي، أكد الإعلام العسكري للقوات المشتركة، تمكنت دفاعاتها من إسقاط طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها الميليشيات الإرهابية تجاه مديرية الخوخة جنوب الحديدة.

يأتي ذلك بعد ساعات قليلة من إسقاط مسيرة حوثية تم إطلاقها تجاه مواقع القوات الجنوبية والمشتركة في جبهة "الحد يافع" بمحافظة لحج.

وفي تعز، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط خليتين حوثيتيين مرتبطتين بعمليات زراعة الألغام والمتفجرات والعبوات الناسفة، كانت بحوزتها كمية من المواد التي تدخل في صناعة تلك المتفجرات.

وفي إب، أقدمت الميليشيات الحوثية على محاصرة حي الميدان في مركز المحافظة، وقامت بحملة اعتقالات في أوساط الشباب على خلفية قيام احد الشباب بنشر مواد تنتقد الجرائم الحوثية في مناطق سيطرتها.