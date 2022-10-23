لمواجهة هجوم محتمل.. بناء خطي دفاع في منطقة كورسك الروسية المتاخمة لأوكرانيا

أقيم خطا دفاع في منطقة كورسك الروسية المتاخمة لأوكرانيا لمواجهة هجوم محتمل للقوات الأوكرانية، على ما أعلن حاكم المنطقة رومان ستاروفويت الأحد.

وكتب ستاروفويت على تلغرام «هذا الأسبوع، اكتملت أعمال بناء خطي دفاع محصنين في منطقة كورسك»، مشيراً إلى أنه سيتم بناء خط دفاع ثالث بحلول 5 نوفمبر.

وأكد «نحن مستعدون لمواجهة أي هجوم على أراضينا».

وأعلن حاكم منطقة بيلغورود الروسية المتاخمة لأوكرانيا، من جانبه، السبت، الشروع في بناء خط دفاع في منطقته.

وقال الحاكم فياتشيسلاف غلادكوف عبر تلغرام «في منطقة بيلغورود، بدأنا في إقامة تحصينات دفاعية»، ونشر صوراً لعدة كتل خرسانية على شكل هرم وضعت على أطراف قرية.