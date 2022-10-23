عقدت اللجنة الوزارية للأمن السيبراني بدول مجلس التعاون اجتماعها الأول، اليوم الأحد ، بمقر الأمانة العامة بمدينة الرياض، برئاسة المهندس ماجد بن محمد المزيد، محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني في المملكة العربية السعودية - رئيس الدورة الحالية -، وبحضور الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس المجلس الأعلى للأمن السيبراني في دولة الإمارات العربية المتحدة، والشيخ سلمان بن محمد آل خليفة، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأمن السيبراني في مملكة البحرين، والمهندس سعيد بن حمود المعولي، وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في سلطنة عمان، والمهندس عبدالرحمن بن علي الفراهيد المالكي، رئيس الوكالة الوطنية للأمن السيبراني في دولة قطر، والعميد أحمد ماجد الماجد، مساعد مدير عام الإدارة العامة للمعلومات في وزارة الداخلية بدولة الكويت، وبمشاركة الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة العديد من الموضوعات المتعلقة بالجوانب المشتركة للتعاون بين دول مجلس التعاون في مجال الأمن السيبراني، والتي تشمل وضع الأطر والسياسات والإجراءات المشتركة للتصدي للتهديدات السيبرانية، ومواءمة الجهود بين دول المجلس بمختلف القطاعات، ورفع مستوى التعاون الدولي مع الدول والمنظمات ذات العلاقة، وتعزيز ونمو صناعة الأمن السيبراني بدول المجلس، وتبادل المعرفة والخبرات والدراسات والتجارب المتعلقة بالأمن السيبراني، هدف تهيئة فضاء سيبراني آمن لحماية دول المجلس من التهديدات السيبرانية.

كما تم خلال هذا الاجتماع إطلاق التمرين الخليجي الأول للأمن السيبراني، والذي يهدف إلى تعزيز التواصل ومشاركة المعلومات بين دول المجلس، وتبادل الخبرات بين الكوادر الوطنية المختصة بالأمن السيبراني، ورفع مستوى الجاهزية السيبرانية والاستعداد لمواجهة التهديدات والمخاطر السيبرانية، بالإضافة إلى إيجاد حلول مبتكرة لمواجهة التحديات والتهديدات السيبرانية.

