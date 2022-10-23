السيسي: التجربة خلال 7 سنوات أثبتت عدم فهمنا للمصريين

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليوم الأحد أن التجربة خلال السنوات السبع الماضية أثبتت عدم فهمنا للمصريين.

وقال السيسي ، في كلمة خلال حضوره المؤتمر الاقتصادي ـ مصر 2022 الذي انطلقت فعالياته اليوم وتستمر حتى بعد غد الثلاثاء وبثتها القنوات الفضائية المصرية ، "المفاجأة وبكل صدق وتواضع أن التجربة خلال الـسبع سنوات الماضية أثبتت أننا لم نفهم ولم نقدر حقيقة المصريين".

ولفت أن الشعب المصري قبل التحدي والتضحية والحكومة تبذل ما في وسعها لمواجهة التحديات ، مضيفا أن :"طريقنا ومسارنا هو ما عاهدنا عليه ربنا من أجل إنجاح المسار الإصلاحي".

وأشار إلى أن أحداث 2011 و 2013 كانت لتقضي على ما تبقى من الدولة وتزيد من تحديات الأزمة وتفاقمها ، لافتا إلى أن 2011 أتاحت الفرصة للإسلام السياسي الوصول للحكم، ولكنهم فشلوا في إدارة الدولة.

وأكد السيسي أن التحديات لن تنتهي بالنسبة لأي دولة في العالم ، مشيرا إلى أنه لا يدافع عن نفسه بل يدافع عن المسار والفكرة وفلسفة الحكم.

وقال السيسي إن "أخطر شيء هو قياس الرضاء الشعبي بما يتحصل عليه المواطن مباشرة وحرص الحاكم على ذلك".