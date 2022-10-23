الإمارات ترسل طائرة إمدادات غذائية للمتأثرين من فيضانات تشاد

أرسلت دولة الإمارات طائرة تحمل على متنها 30.6 طناً من المواد الغذائية، لإغاثة العديد من المناطق المتأثرة من جراء الفيضانات التي شهدتها جمهورية تشاد أخيراً، خصوصاً في العاصمة أنجمينا، وتلبية الاحتياجات الضرورية لأكثر من 442 ألف شخص من المتضررين من الفيضانات.

وقال سفير الدولة لدى جمهورية تشاد، راشد سعيد الشامسي، إن «الإمدادات الغذائية تأتي في إطار حرص قيادة دولة الإمارات على دعم علاقاتها الثنائية مع الدول الإفريقية الصديقة، خصوصاً تشاد، التي تربطها بدولة الإمارات علاقات تاريخية وطيدة». وأشار إلى أن الإمدادات الغذائية تأتي في إطار التضامن مع تشاد، والوقوف إلى جانبها للتخفيف من حدة الآثار الناجمة عن الفيضانات، انطلاقاً من الدور الإنساني والتنموي لدولة الإمارات في تقديم الإغاثة العاجلة للدول الصديقة خلال الأزمات والكوارث الطبيعية. وأوضح أن «القيمة الإجمالية للمساعدات الخارجية لجمهورية تشاد في الفترة (2017-2021) بلغت 100 مليون درهم».