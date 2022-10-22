مجلس التعاون الخليجي يدين هجوم ميليشيات الحوثي على ميناء الضبة اليمني

دان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف فلاح مبارك الحجرف، السبت، الهجوم الإرهابي الذي نفذته ميليشيات الحوثي بطائرتين مسيرتين مفخختين استهدفتا ميناء الضبة النفطي في حضرموت أثناء رسوّ سفينة لشحن النفط الخام في الميناء.

وأكد الأمين العام خلال اتصال هاتفي السبت بوزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك أن هذا الهجوم يعد خرقاً سافراً لقرار مجلس الأمن رقم 2216، وانتهاكاً للقوانين والأعراف الدولية، وتهديداً للمنشآت المدنية والاقتصادية وإمدادات وممرات الطاقة العالمية، مطالباً المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه مثل هذه الاعتداءات، استناداً إلى القانون الدولي لضمان عدم تكرارها بما يحفظ حركة التجارة والإمدادات النفطية، وكذلك يحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة.

وشدد الحجرف على أن هذا الهجوم يُعد تصعيداً من ميليشيات الحوثي الإرهابية بعد انتهاء الهدنة الأممية في اليمن، التي رفضت تلك الميليشيا تمديدها وتوسيعها بالرغم من كل الجهود التي بُذلت، وحرص الحكومة الشرعية اليمنية على تقديم جميع التسهيلات لتمديدها انطلاقاً من مسؤولياتها تجاه الشعب اليمني.

وأكد الموقف الثابت لمجلس التعاون في دعم كل ما يضمن أمن واستقرار اليمن، ودعم جهود الحكومة الشرعية اليمنية، وجهود الأمم المتحدة الرامية إلى تمديد الهدنة وإيقاف إطلاق النار في اليمن والتوصل إلى حلٍ سياسي شامل للأزمة اليمنية.

