تكليف ميلوني بتشكيل الحكومة المقبلة في إيطاليا

أعلن القصر الرئاسي في إيطاليا أمس، أن السياسية اليمينية جورجيا ميلوني، تلقت تفويضاً لتشكيل الحكومة المقبلة، لتصبح أول امرأة تشغل هذا المنصب في تاريخ إيطاليا.

وقال مسؤول في الرئاسة الإيطالية إن جورجيا ميلوني وافقت على تشكيل الحكومة المقبلة، ما يمهد الطريق لتصبح أول امرأة تتولى رئاسة الوزراء. وقادت ميلوني، زعيمة حزب إخوة إيطاليا، تحالفاً من الأحزاب المحافظة للفوز في انتخابات 25 سبتمبر. وقال المسؤول الرئاسي أوجو زامبيتي، بعد أن تشاورت ميلوني مع الرئيس سيرجيو ماتاريلا في قصر كيرينالي «قبلت جورجيا ميلوني التفويض، وقدمت قائمة وزرائها». وتؤدي الحكومة الجديدة اليمين رسمياً صباح اليوم (السبت)، وبعد ذلك تواجه تصويتاً على الثقة في البرلمان.