الحكومة اليمنية: الحوثيون نفذوا "هجومين إرهابيين" على ميناءين نفطيين

أعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، اليوم الجمعة، أن الميليشيات الحوثية، "نفذت هجومين إرهابيين" على ميناءين نفطيين في محافظتي حضرموت وشبوة شرقي البلاد.

وقالت الحكومة في بيان إن "المليشيات الحوثية، أقدمت اليوم الجمعة، على ارتكاب هجوم إرهابي بالطائرات المسيرة والصواريخ مستهدفة ميناء الضبة النفطي بحضرموت، أثناء رسو سفينة لشحن النفط الخام من الميناء".

وأضاف البيان أن" هذا الهجوم الإرهابي والجبان هو الثاني من نوعه الذي ارتكبته المليشيات الحوثية، حيث سبق أن استهدفت بالطيران المسير ميناء رضوم البترولي بهجمتين متعاقبتين في ليلتي 18 و19 أكتوبر 2022".

واعتبرت الحكومة اليمنية هجمات الحوثيين "إصرار واضح على استهداف المنشآت المدنية والتجارية في انتهاك واضح للقانون الدولي، ومن وراء ذلك استهداف للبنية التحتية الاقتصادية وللشعب اليمني ومقدراته".

كما اعتبرت الحكومة "هذا الاعتداء وما سبقه من اعتداءات يمثل تهديداً سافراً لإمدادات الطاقة على المستوى الإقليمي والدولي".

وتابع البيان "في الوقت الذي حرصت الحكومة اليمنية على تقديم كافة التسهيلات لتجديد الهدنة الأممية والحفاظ على الوضع القائم بعيداً عن أي تصعيد عسكري، تتجاوز المليشيات الحوثية كافة الخطوط الحمراء بعد أن هددت دول الجوار وكل شركات النفط العاملة في المنطقة، من كل الجنسيات، باستهداف منشئاتها وبناها التحتية ووسائل النقل".

وأردف البيان أن"ميليشيات الحوثي حولت تهديداتها إلى أفعال بارتكابها لهذا الهجوم الإرهابي الغادر والجبان لتؤكد بذلك الطبيعة الإرهابية لهذه الجماعة ونبذها لجميع المبادرات والعروض المقدمة لإحلال السلام، خدمةً لأجندات النظام الإيراني".

وهددت الحكومة بأن" الخيارات مفتوحة للتعامل مع هذا الهجوم الإرهابي والتصعيد العسكري الحوثي، مطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته تجاه مثل هذه الحوادث الإرهابية".