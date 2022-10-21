اليمن.. القوات الجنوبية والمشتركة في البيضاء تحبط هجمات حوثية

احبطت القوات الجنوبية والمشتركة في البيضاء هجمات حوثية تجاه مواقعها في المناطق الواقعة على تخوم محافظة أبين، بالتزامن مع جهود مكافحة الارهاب في المحافظة الجنوبية، حيث تعمل الميليشيات على مساندة العناصر الارهابية من أبين.

وذكرت مصادر في القوات الجنوبية، انه تم رصد تحركات لعناصر ميليشيات الحوثي، والعناصر الارهابية من "القاعدة" و"داعش" و"الاخوان" في المناطق المحاذية لمحافظة البيضاء من جهة عقبة ثرة، وأخرى في المرتفعات بأطراف مديرية المحفد والمطلة على وادي عومران، حيث تم التعامل معها وتكبيدها خسائر كبيرة.

وفي أب، قتل شيخ قبلي يدعى "فائز أبو حليقة" على ايدي عناصر الحوثي، في مديرية حبيش، فيما تم اختطاف 20 مزارعاً من قرية "السنام" في مديرية جهران بمحافظة ذمار من قبل الحوثيين على خلفية رفضهم دفع اتاوات مالية.

وفي صنعاء، أقدمت الميليشيات على تدمير المنظومة الشمسية التي قدمتها منظمات دولية للمزارعين في مديرية بني حشيش شرق العاصمة صنعاء، وذلك في إطار الاستهداف الذي تنفذه ضد رجال القبائل في تلك المديرية بهدف نهب اراضيهم الزراعية، لصالح عناصرها.